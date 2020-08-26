Главный тренер ЦСКА назвал сильные стороны Зайнутдинова и прокомментировал его переход

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко
в интервью официальному сайту
клуба прокомментировал переход полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
.
Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан
до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал третьим казахстанцем
в ее истории.
По словам Гончаренко, Зайнутдинов вписывается в клубную стратегию и усилит состав ЦСКА. Ранее сообщалось
, что именно белорусский тренер был инициатором подписания казахстанца.
"Он разнообразит нашу игру. Бахтиер может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в "Ростове" он забил четыре гола, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод", - отметил Гончаренко.
Зайнутдинов дал первое интервью в качестве футболиста ЦСКА
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина
и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.
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