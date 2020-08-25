Зайнутдинов стал третьим казахстанцем в истории ЦСКА

Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов
стал третьим казахстанским футболистом в истории московского ЦСКА
.
В 1999 году первый круг за "армейцев" отыграл Максим Низовцев
, который провел два матча в чемпионате и один - в Кубке. Воспитанник костанайского футбола тогда выступал на позиции форварда, а ЦСКА в том сезоне стал бронзовым призером.
В 2000 и 2001 годах за ЦСКА играл Асхат Кадыркулов
. Полузащитник в дебютном сезоне провел
семь матчей в чемпионате России, а во втором - два.
Интересно, что уже после перехода Казахстана в УЕФА ЦСКА дважды приглашал на просмотры игроков сборной. В 2005 году за дубль "армейцев" на Кубке Содружества выступал полузащитник Сергей Ларин
(сейчас 34 года, завершил карьеру в 2013-м), а в 2010-м на просмотр в ЦСКА ездил форвард Сергей Хижниченко
(сейчас 29 лет, играет за "Ордабасы" и сборную).
Сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова
О переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил
сегодня, 25 августа. Казахстанец получил
контракт на пять лет и 19-й номер.
В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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