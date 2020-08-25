Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за трансфер Зайнутдинова

Московский ЦСКА
заплатил "Ростову
" свыше 1 миллиона евро за трансфер полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
, сообщает журналист Айдын Кожахмет
в своем телеграм-канале
.
О переходе Зайнутдинова "армейцы" объявили
сегодня, 25 августа. Казахстанец подписал контракт до конца сезона-2024/25.
Переговоров между ЦСКА и "Ростовом" не было. В контракте Зайнутдинова с "Ростовом" прописана
сумма отступных, которую в итоге выплатил ЦСКА.
В РПЛ Зайнутдинов перебрался в январе 2019 года. В общей сложности он провел за "Ростов" 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
До РПЛ Зайнутдинов провел по сезону в "Астане", с которой стал чемпионом Казахстана, и в родном "Таразе". Для перехода в "Ростов" он выкупил свой контракт у "Астаны" и отказался от повышения зарплаты.
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