Инсайдер рассказал про отступные в контракте Зайнутдинова и кто заинтересован в его трансфере в ЦСКА

В контракте полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова
с российским "Ростовом
" прописаны отступные, сообщает инсайдер Сергей Егоров
в своем телеграм-канале
.
Он отмечает, что московский ЦСКА не будет вести переговоры, а просто заплатит эту сумму. Видеть Зайнутдинова в клубе хочет главный тренер армейцев Виктор Гончаренко
.
Егоров не уточнил сумму отступных, но Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 2 миллиона евро.
"Не нужны ни переговоры, ни договоренности. У игрока прописаны отступные в контракте, за них и забирают. Важна только позиция футболиста. Гончаренко желает видеть игрока - вопрос только в том, сколько в этой команде продержится сам Гончаренко", - написал Егоров.
Ранее сообщалось, что 22-летний Зайнутдинов близок
к переходу в ЦСКА. Контракт казахстанца с "Ростовом" рассчитан до конца 2020 года.
В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел три игры. В прошлом сезоне он забил три гола и отдал два ассиста в 17 матчах. За "Ростов" казахстанец выступает с начала 2019 года.
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