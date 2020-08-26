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"Он заиграет в ЦСКА". Тренер "Ростова" рассказал о трансфере Зайнутдинова

Он отметил прогресс игрока.

"Он заиграет в ЦСКА". Тренер "Ростова" рассказал о трансфере Зайнутдинова
Фото: ФК "Ростов"©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов дал комментарий корреспонденту Vesti.kz относительно перехода Бахтиера Зайнутдинова в ЦСКА. Казахстанский полузащитник уже подписал контракт с московским клубом. 

"ЦСКА проявил интерес и его отпустили. Бахтиер был игроком основной обоймы, поэтому да, это потеря. За прошедшие полтора года он вырос, я бы сказал, что, когда он пришел и сейчас - это два разных Бахтиера. В ЦСКА ему потребуется время на адаптацию, но он может еще прибавить и я думаю он заиграет там", - отметил Кафанов. 

С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался с казахстанцем специальным видео.

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем.

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Премьер-лига России Ростов ФК ЦСКА Трансфер Футбол Казахстанцы за границей Россия

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