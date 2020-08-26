"Он заиграет в ЦСКА". Тренер "Ростова" рассказал о трансфере Зайнутдинова

Старший тренер футбольного клуба "Ростов" Виталий Кафанов
дал комментарий корреспонденту Vesti.kz
относительно перехода Бахтиера Зайнутдинова
в ЦСКА
. Казахстанский полузащитник уже подписал
контракт с московским клубом.
"ЦСКА проявил интерес и его отпустили. Бахтиер был игроком основной обоймы, поэтому да, это потеря. За прошедшие полтора года он вырос, я бы сказал, что, когда он пришел и сейчас - это два разных Бахтиера. В ЦСКА ему потребуется время на адаптацию, но он может еще прибавить и я думаю он заиграет там", - отметил Кафанов.
С начала 2019 года Зайнутдинов выступал за "Ростов", за который провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.
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