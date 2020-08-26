Казахстанский футболист поучаствовал в голевой атаке и помог своему клубу обыграть "Локомотив"

Казахстанский защитник Марат Быстров
провел третий матч за грозненский "Ахмат"
, передает корреспондент Vesti.kz
.
28-летний игрок вышел в стартовом составе на матч пятого тура российской премьер-лиги с "Локомотивом". Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей забили Владимир Ильин (3-я минута), Артем Тимофеев (45) и Бернард Бериша (58-я). У "Локомотива" отличились Антон Миранчук (48-я с пенальти) и Гжегож Крыховяк (77-я).
Быстров поучаствовал во втором голе "Ахмата". Правда, на 63-й минуте казахстанец получил вторую желтую карточку и был удален.
В "Ахмат" Быстров перешел 16 августа, подписав двухлетний контракт.
С 2017 года игрок принадлежал "Астане", за которую в итоге не сыграл ни одного матча. Сначала он отправился в аренду в "Тобол", а с 2019 года играл за "Ордабасы" Всего в КПЛ защитник провел 41 матч и забил один гол.
В октябре 2018 года Быстров принял казахстанское гражданство. В феврале 2019-го он дебютировал за сборную в товарищеском матче против Молдовы (1:0), которая не учитывается в реестре ФИФА.
До переезда в КПЛ Быстров выступал в России за "Тамбов", "Челябинск" и "Магнитогорск". Родился же футболист в Костанайской области. В 13-летнем возрасте он вместе с семьей переехал в Россию, его мама - этническая казашка из Челябинской области.
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне