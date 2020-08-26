"Для "Ростова" - это потеря". Карпин высказался об уходе Зайнутдинова в ЦСКА

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
прокомментировал уход из команды полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова,
который перешел в московский ЦСКА.
"Да, конечно, потеря с точки зрения футбола. Этот человек два года всего лишь провел здесь, начал выходить на определенный уровень, на котором хотели бы его видеть, и совершен трансфер. Понятно, что с футбольной точки зрения это для нас потеря. Но двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем", - цитирует Карпина официальный сайт клуба.
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Официально о переходе Зайнутдинова ЦСКА объявил
25 августа. Контракт рассчитан до июня 2025 года. По информации Transfermarkt, трансфер казахстанца обошелся
армейцам в два миллиона евро.
За "Ростов" Зайнутдинов выступал с начала 2019 года. За это время провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал два ассиста.
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