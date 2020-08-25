ЦСКА заплатил 2 миллиона евро за трансфер Зайнутдинова - Transfermarkt

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов
сегодня, 25 августа, перешел в
московский ЦСКА.
Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан
до июня 2025 года. В новой команде он получил
19-й номер и стал третьим казахстанцем
в ее истории.
По данным Transfermarkt
, ЦСКА заплатил "Ростову" 2 миллиона евро за трансфер Зайнутдинова. В такую же сумму портал оценивает и его стоимость.
По информации
журналиста Айдына Кожахмета
, ЦСКА заплатил свыше 1 миллиона евро - эта сумма учитывает и выплату "Ростову", и комиссию агентам. Контракт Зайнутдинова истекал в конце года.
Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА
За "Ростов" Зайнутдинов перешел в начале 2019 года, выкупив свой контракт у "Астаны". По данным Transfermarkt, это обошлось в 135 тысяч евро. За "Ростов" он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста, а клуб попрощался
с казахстанцем специальным видео.
Ранее Зайнутдинов обратился
к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил
главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем
.
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