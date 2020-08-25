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ЦСКА заплатил 2 миллиона евро за трансфер Зайнутдинова - Transfermarkt

Казахстанец подписал длительный контракт.

ЦСКА заплатил 2 миллиона евро за трансфер Зайнутдинова - Transfermarkt
Новости спорта Футбол Россия
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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов сегодня, 25 августа, перешел в московский ЦСКА

Контракт 22-летнего Зайнутдинова с "армейцами" рассчитан до июня 2025 года. В новой команде он получил 19-й номер и стал третьим казахстанцем в ее истории.  

По данным Transfermarkt, ЦСКА заплатил "Ростову" 2 миллиона евро за трансфер Зайнутдинова. В такую же сумму портал оценивает и его стоимость. 

По информации журналиста Айдына Кожахмета, ЦСКА заплатил свыше 1 миллиона евро - эта сумма учитывает и выплату "Ростову", и комиссию агентам. Контракт Зайнутдинова истекал в конце года. 

Когда Зайнутдинов может дебютировать за ЦСКА   

За "Ростов" Зайнутдинов перешел в начале 2019 года, выкупив свой контракт у "Астаны". По данным Transfermarkt, это обошлось в 135 тысяч евро. За "Ростов" он провел 35 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста, а клуб попрощался с казахстанцем специальным видео. 

Ранее Зайнутдинов обратился к болельщикам "Ростова" через Instagram и поблагодарил главного тренера Валерия Карпина и бывших одноклубников. В истории ЦСКА он стал третьим казахстанцем

 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Ростов ФК Футбольные трансферы Премьер-лига России Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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