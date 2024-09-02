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Звездный футболист дебютирует в матче с "Кайратом" в Алматы

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Звездный футболист дебютирует в матче с "Кайратом" в Алматы ©ФК "Зенит"

Российский форвард Александр Соболев, перешедший в "Зенит" из "Спартака", дебютирует за новый клуб в матче с "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

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Российский форвард Александр Соболев, перешедший в "Зенит" из "Спартака", дебютирует за новый клуб в матче с "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

По информации "СЭ" Соболев проведет свой первый матч в питерском клубе в Алматы.

Встреча "Кайрата" и "Зенита" состоится 8 сентября на "Центральном" стадионе южной столицы. Соболев, чья трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро, 4 сентября начнет работать в общей группе "Зенита". Сейчас он тренируется по индивидуальной программе.

Добавим, за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Он не примет участия в матче с "Кайратом", из которого перешел в российский клуб. Алип будет в расположении национальной команды задействован в играх Лиги наций: 6 сентября Казахстан примет Норвегию, а 9-го сыграет на выезде против Словении.

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