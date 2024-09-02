Без Игиты? Каким будет окончательный состав Казахстана на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу продолжает подготовку к чемпионату мира и приближается момент, когда станет известен окончательный состав для заявки на мундиаль. Корреспондент Vesti.kz предположил, кого Пауло Рикардо Кака может отцепить в последний момент.

В финальную заявку на ЧМ-2024 можно будет включить 14 игроков. На данный момент в расположении сборной Казахстана 17 человек. Ранее Кака исключил четырех кандидатов: Кайрата Иманалина, Торехана Досова, Семена Тарасенко и Нурканата Бахтиярова.

Команда сыграла уже четыре товарищеских матча. По ним и исходя из бэкграунда игроков уже сейчас можно составить примерный список игроков, которых выберет Кака.

Прежде всего, стоит заметить, что сам тренер раскрыл некоторую важную деталь по формированию состава. На сей раз в сборной Казахстана наверняка будет три вратаря в заявке вместо двух. Об этом уже не раз говорил Кака. Скорее всего, в эту тройку войдут Игита, Нарун Сериков и Канат Жеткирбаев. У Игиты и Серикова уже достаточно опыта международных матчей и тот же Нарун уже ездил на большой турнир. Жеткирбаев опять же старше и опытнее Ерасыла Шарапиденова, плюс он получил практику в одном из товарищеских матчей. 19-летний Шарапиденов только врывается в профессиональный футзал, да, он крайне талантлив и не зря его подписал "Кайрат", но пока именно он выглядит кандидатом на выбывание среди вратарей.

Получается, остается 11 полевых для заявки. Восемь из них - это давний костяк сборной: Дуглас, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Лео, Азат Валиуллин, Чингиз Есенаманов и Арнольд Кнауб. Фактически, это две боевые четверки в нашей сборной. Высоки шансы поехать и Абдурасула Абдуманапулы, он отыграл большинство матчей в квалификации и вряд ли Кака оставит его без места в составе в последний момент.

Остаются две позиции в заявке. Хорошо проявляет себя на сборах и в товарищеских матчах Акжол Дарибай. В частности, он забил Ирану и Таджикистану. Столь же неплохое впечатление оставляет игрок "Кайрата" Рашит Жахангир. Пока, шансы Дарибая и Жахангира выглядит выше, чем у Рината Турегазина и Дамира Каирбая.

Турегазину не хватает практики и, несмотря на свое частое присутствие в списках сборной, его статус всегда ограничивался игроком обоймы или близко к ней. Каирбаю 20 лет, он пока недостаточно готов даже к обойме, но полностью исключать его присутствие в заявке нельзя.

ЧМ пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех города Узбекистана - Ташкенте, Бухаре и Андижане. В квартете D подопечные Рикардо Кака сыграют с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

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