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Казахстан получил усиление перед битвой с Холандом в Лиге наций

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Казахстан получил усиление перед битвой с Холандом в Лиге наций ©КФФ

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов присоединился на сборах к национальной команде, сообщают Vesti.kz. Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр.

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Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов присоединился на сборах к национальной команде, сообщают Vesti.kz. Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр.

"Самородов завершил курс реабилитации и присоединился к команде на УТС.

Реабилитация Максима проходила в Астане под наблюдением врача-реабилитолога сборной Казахстана Степана Тупика.

Самородов проводит тренировки вместе с национальной командой", - гласит сообщение пресс-службы КФФ.


В списке главного тренера сборной Казахстана Станислава Самородов находился в резервном списке.

В сентябре национальная команда в рамах Лиги наций сыграет две встречи. 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00. 9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.

Лига наций Самородов Максим Сборная РК по футболу Футбол

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