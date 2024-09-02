Казахстан получил усиление перед битвой с Холандом в Лиге наций
Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов присоединился на сборах к национальной команде, сообщают Vesti.kz. Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр.
Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов присоединился на сборах к национальной команде, сообщают Vesti.kz. Ранее Самородов получил травму в составе "Ахмата" и пропустил несколько игр.
"Самородов завершил курс реабилитации и присоединился к команде на УТС.
Реабилитация Максима проходила в Астане под наблюдением врача-реабилитолога сборной Казахстана Степана Тупика.
Самородов проводит тренировки вместе с национальной командой", - гласит сообщение пресс-службы КФФ.
В списке главного тренера сборной Казахстана Станислава Самородов находился в резервном списке.
В сентябре национальная команда в рамах Лиги наций сыграет две встречи. 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00. 9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.
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