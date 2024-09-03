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Казахстан понес потерю перед матчем с Холандом в Лиге наций

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Казахстан понес потерю перед матчем с Холандом в Лиге наций ©ФК "Камаз"

Защитник российского "КАМАЗ" Талгат Кусяпов пропустит игры сборной Казахстана по футболу в Лиге наций из-за травмы, передает Vesti.kz со ссылкой на Сhelny-biz.ru.

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Защитник российского "КАМАЗ" Талгат Кусяпов пропустит игры сборной Казахстана по футболу в Лиге наций из-за травмы, передает Vesti.kz со ссылкой на Сhelny-biz.ru.

Во время матча с нижнекамским "Нефтехимиком" он повредил колено. Как стало известно, сейчас футболист проходит обследование, результаты которого будут известны позднее.

Ранее планировалось, что игрок примет участие в учебно-тренировочных сборах и матчах Лиги наций против Норвегии и Словении.

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Отметим, что 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00.

9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.

Холанд Эрлинг Сборная РК по футболу Лига наций Футбол Еврофутбол

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