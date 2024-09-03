Роналду сделал заявление об участии в ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии и звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил, собирается ли он сыграть на следующем чемпионате мира, передает Vesti.kz со ссылкой на bolavip.com.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2026 году. Его примут три страны: США, Канада и Мексика. В случае, если Роналду сыграет на нем, то турнир станет шестым в карьере 39-летнего нападающего.

"Я чувствую себя хорошо. Но не могу ответить на вопрос про 2026-й год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. Но 2026-й год... До него еще далеко", – сказал Роналду.

Отметим, что Криштиану по-прежнему вызывается в сборную и может сыграть в матчах Лиги наций с Хорватией и Шотландией.

С 2023 года португалец выступает в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Наср".