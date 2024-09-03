Казахстан разгромил Узбекистан в боях за медали ЧА по боксу

На чемпионате Азии-2024 по боксу среди юниоров и школьников, проходящем в Аль-Айне (ОАЭ), состоялись четвертьфинальные поединки с участием Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Из девяти казахстанских боксеров шестеро добились побед и вышли в полуфиналы. Тем самым они гарантировали себе как минимум бронзовые медали. При чем в трех боя казахстанские боксеры победили соперников из Узбекистана.

Результаты боев:

49 кг. Адият Маржикпаев (Казахстан) уступил раздельным решением судей Агарзандану Батхуягу (Монголия);

52 кг. Нурислам Онгалбек (Казахстан) победил единогласным решением судей Лакшая Будхвара (Индия);

55 кг. Абдимансур Жаксылык (Казахстан) выиграл раздельным решением у Матвея Швайко (Украина);

58 кг. Мейиржан Жунис (Казахстан) проиграл раздельным решением Кириллу Горбунову (Украина);

61 кг. Алимран Алиев (Казахстан) победил Бектоша Рахимджанова (Узбекистан);

64 кг. Торехан Канатбай (Казахстан) выиграл у Саиднаби Ботирова (Узбекистан);

67 кг. Нурасыл Оразалы (Казахстан) уступио Юнусу Салихову (Украина);

70 кг. Мансур Амантай (Казахстан) победил Таки Алькбааши (Ирак);

70+ кг. Жадигер Мусирали (Казахстан) выиграл у Фарходжона Бахадирова (Узбекистан);