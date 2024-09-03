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"Кайрат" принял отставку Кержакова: назван его преемник

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"Кайрат" принял отставку Кержакова: назван его преемник ©ФК "Кайрат"

Руководство алматинского "Кайрата" приняло запрос на отставку Александра Кержакова, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Руководство алматинского "Кайрата" приняло запрос на отставку Александра Кержакова, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сообщается, что Кержаков принял данное решение после поражения "Кайрата" от "Астаны" (0:1) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

На данный момент алматинская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 32 очка в 18 играх.

Кержаков подал в отставку из "Кайрата" - источник

До окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин, а Кержаков возглавил алматинцев в конце мая нынешнего года.

Под его руководством команда одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения во всех турнирах.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 16 2 4 10 9-25 10
13 Шахтер 17 2 3 12 7-28 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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