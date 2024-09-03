"Кайрат" принял отставку Кержакова: назван его преемник

Руководство алматинского "Кайрата" приняло запрос на отставку Александра Кержакова, сообщает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Сообщается, что Кержаков принял данное решение после поражения "Кайрата" от "Астаны" (0:1) в матче 19-го тура Премьер-лиги.

На данный момент алматинская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 32 очка в 18 играх.

Кержаков подал в отставку из "Кайрата" - источник

До окончания сезона командой будет руководить Рафаэль Уразбахтин, а Кержаков возглавил алматинцев в конце мая нынешнего года.

Под его руководством команда одержала 6 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения во всех турнирах.

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