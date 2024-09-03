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Кержаков рассказал, почему ушел из "Кайрата"

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Кержаков рассказал, почему ушел из "Кайрата" ©ФК "Кайрат"

Российский специалист Александр Кержаков выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера алматинского "Кайрата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

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Российский специалист Александр Кержаков выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера алматинского "Кайрата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Ранее стало известно, что Кержаков покидает "Кайрат": в клубе поблагодарили специалиста, а затем стал известен его преемник.

"Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты.

С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за 6 туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.

Но для меня, как для главного тренера, есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", - сказал Кержаков.

На данный момент алматинская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 32 очка в 18 играх.

"Кайрат" принял отставку Кержакова: назван его преемник

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 16 2 4 10 9-25 10
13 Шахтер 17 2 3 12 7-28 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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