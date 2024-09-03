Кержаков рассказал, почему ушел из "Кайрата"
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Российский специалист Александр Кержаков выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера алматинского "Кайрата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Российский специалист Александр Кержаков выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера алматинского "Кайрата", передает Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Кержаков покидает "Кайрат": в клубе поблагодарили специалиста, а затем стал известен его преемник.
"Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты.
С нами впервые за долгое время "Кайрат" стал лидировать в турнирной таблице и за 6 туров до конца чемпионата имеет реальные шансы стать чемпионом.
Но для меня, как для главного тренера, есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", - сказал Кержаков.
На данный момент алматинская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 32 очка в 18 играх.
"Кайрат" принял отставку Кержакова: назван его преемник
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|18
|9
|5
|4
|27-16
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Астана
|14
|6
|3
|5
|15-12
|21
|9
|Жетысу
|18
|4
|8
|6
|14-20
|20
|10
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|11
|Туран
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|12
|Женис
|16
|2
|4
|10
|9-25
|10
|13
|Шахтер
|17
|2
|3
|12
|7-28
|9
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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