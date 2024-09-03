В составе сборной Казахстана произошли изменения перед стартом в Лиге наций

Полузащитник "Жетысу" Асхат Балтабеков заменил защитника Талгата Кусяпова из российского "КАМАЗа" в составе сборной Казахстана перед стартом в Лиге наций, передает Vesti.kz.

Ранее Кусяпов повредил колено и не смог прибыть на сборы с национальной командой. При этом, Балтабеков входил в резервный список и был замечен на тренировках со сборной.

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Отметим, что 6 сентября подопечные Черчесова встретятся с Норвегией во главе с Эрлингом Холандом на Центральном стадионе в Алматы, начало игры запланировано на 19:00.

9 сентября состоится гостевая игра со Словенией.