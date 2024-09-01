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Футзал
Вчера 20:36
 

Мегазаруба с удалением случилась в матче Казахстана с лучшей командой Азии

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Мегазаруба с удалением случилась в матче Казахстана с лучшей командой Азии ©Турар Казангапов

Сегодня, 1 сентября, в Астане сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с соперниками из Ирана, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 1 сентября, в Астане сборная Казахстана по футзалу провела товарищеский матч с соперниками из Ирана, передают Vesti.kz.

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Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В начале игры иранцы вышли вперед - отличился Саджад Юсефхах, однако вскоре казахстанские футболисты отыгрались - забил Биржан Оразов.

По ходу игры судья удалил главного тренер казахстанцев Пауло Рикардо Кака.

Ранее сборные провели еще одну игру, которая завершилась уверенной победой Казахстана со счетом 4:1.

Отметим, что с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане пройдет чемпионат мира по футзалу. Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Испании, Новой Зеландии и Ливии. 

Добавим, что команда Ирана является 13-кратным победителем азиатского первенства.

 Фото: Турар Казангапов.

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