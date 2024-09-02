"Барысу" вынесли вердикт в КХЛ на фоне невыхода сборной Казахстана на Олимпиаду

Хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов в своем телеграм-канале оценил последствия невыхода сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 для астанинского "Барыса", сообщают Vesti.kz.

По итогам квалификации сборной Казахстана по хоккею не удалось завоевать путевку на Олимпийские игры-2026. В решающем национальная команда уступила Словакии (1:3).

"Увы, сборная Казахстана - без Олимпиады.

В решающей битве со Словакией все стало ясно довольно быстро. Кому-то - еще до стартового вбрасывания, учитывая, что у хозяев братиславской квалификации в составе были не только Гернат, Грман и Лишка (он забил одну из шайб в ворота Казахстана), но и несколько энхаэловцев во главе с Томашем Татаром.

От 0:2 к середине первого периода подопечные Олега Болякина так толком и не очухались, а Никита Михайлис хоть и имел шанс оформить дубль, ни он, ни другие игроки казахстанской команды на камбэк не наиграли. В третьем периоде они доминировали, но более чем на одну шайбу мастерства не хватило.

Последний раз наши соседи ездили на Игры аж в 2006-м, когда на закате находились братья Корешковы, а в НХЛ был свой представитель в лице Николя Антропова.

"Барыс" как базовый клуб сборной так и не подарил Казахстану Олимпийски игры. Виновата в этом КХЛ? Только если в том, что задает стандарты, которым местные игроки не соответствуют, что заставляет приглашать на ведущие роли легионеров.

Сборная в итоге осталась без Олимпиады, а "Барыс" теперь вынужден наигрывать состав по ходу чемпионата. Весь август сборники, а это чуть ли не две пятерки базового клуба, были в отрыве от тех, кого тренировал Дэвид Немировски.

Не удивлюсь, если русскоязычный канадец завалит сентябрь. Разве что Бурдасов с Жафяровым подтащат, ведь даже топовым новичкам из Северной Америки нужно время на адаптацию к лиге", - написал Ерыкалов.