Лучший боксер Казахстана на Олимпиаде представил эпичное видео

Серебряный призер Олимпиады в Париже (Франция) казахстанский боксер Нурбек Оралбай опубликовал мотивационный пост в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

Он представил видео, в котором показана его работа на тренировках, бои и встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Невозможное возможно", - подписал публикацию в Instagram казахстанский боксер.

Напомним, мужская сборная Казахстана по боксу была представлена в столице Франции во всех семи весах, но только Нурбек Оралбай добрался до пьедестала почета в весовой категории до 80 килограммов, проиграв в финале украинцу Александу Хижняку. Без медалей остались Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (до 63,5 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Айбек Оралбай (до 92 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг).