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Криштиану Роналду остался без топового одноклубника

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Криштиану Роналду остался без топового одноклубника ©instagram.com/alextelles13

Защитник саудовского "Аль-Насра" Алекс Теллес расстался со своим клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Защитник саудовского "Аль-Насра" Алекс Теллес расстался со своим клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бывший одноклубник Криштиану Роналду теперь пребывает в статусе свободного агента. "Аль-Наср" объявил о расторжении контракта со своим игроком по обоюдному согласию сторон.

31-летний левый защитник, который, также может выступить на краю полузащиты оценивается порталом Transfermarkt в шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Теллес провел за клуб 34 матча, в которых, забил три гола и сделал пять ассистов.

Ранее бразилец выступал за "Севилью", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Интер" и "Галатасарай". На родине он защищал цвета "Гремио" и "Жувентуде".

На его счету 12 матчей в составе сборной Бразилии.

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