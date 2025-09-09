15-летний казахстанский нападающий Салим Хасанов перешел из академии "Леванте" в "Вильярреал", передают Vesti.kz.

Как сообщает BorodAbata.kz, кроме "Вильярреала", в борьбу за бывшего игрока "Кайрата" включалась и "Валенсия", однако именно "жёлтая субмарина" проявила большую настойчивость.

Несмотря на то, что Хасанов совсем недавно стал частью "Леванте", новый клуб сумел убедить руководство расстаться с футболистом, оформив его выкуп и предоставив ему стипендию.

Напомним, перед переездом в Испанию Салим выступал за юношескую команду "Кайрата" в категории U-14 (не старше 2010 года рождения). В академии алматинского клуба Хасанов зарекомендовал себя как ключевая фигура атаки: он забил 20 мячей и стал лучшим бомбардиром юношеской лиги 1 в своём возрасте. Его вклад во многом обеспечил успех команды в чемпионате Казахстана среди сверстников.

Особенно ярко Салим проявил себя в финальном туре 2024 года, где "Кайрат" добился победы, а сам нападающий оформил покер, отличившись на 11-й, 13-й, 25-й и 28-й минутах. Именно эта игра и целый сезон в целом привлекли внимание скаутов "Леванте", в который Хасанов перешёл в декабре 2024 года.

