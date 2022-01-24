Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев рассказал о комплектации команды и объяснил причину ухода Дэвида Мавутора, информирует клубная пресс-служба.

Ранее появился тренировочный план карагандинцев на сборе, а также - имя кандидата в команду.

- На первом сборе стоит задача восстановить физические кондиции, подтянуть технические аспекты. Мы больше месяца были в отпуске. Сейчас важно эти качества восстановить и планомерно двигаться к их совершенствованию, - рассказал Адиев. - Как я уже говорил, у нас еще не полностью сформирован костяк команды. В ближайшее время планируем еще подписать игроков. Нам нужно усилить центральную зону. Мы работаем в этом направлении и просматриваем потенциальных новичков.

- Болельщики очень болезненно восприняли уход из команды Дэвида Мавутора. Почему не удалось договориться с футболистом?

- Что касается Мавутора, мы понимаем сожаление наших болельщиков. Но я бы не хотел, чтобы они так сильно переживали. На каждого достойного игрока находится другой еще более достойный. Действительно, Дэвид по своему очень сильно помог команде. Она вышла на более качественный уровень с приходом, как его, так и других футболистов. Но, считаю, что и "Шахтер" в свою очередь сделал много для него.

Тот отрезок, который он провел в "Шахтере", думаю, был одним из лучших в его карьере. Он забивал, участвовал в атакующих действиях. Хотя в других командах такого не наблюдалось. С нашей стороны для него были сделаны одни из самых лучших условий в команде. Ни у одного игрока не было такого контракта. Но Мавутор его отверг и посчитал нужным продолжить карьеру в другом месте. Мы это принимаем и желаем ему дальнейшего развития.

- Расскажите о контрольных матчах на первом сборе.

- На первом сборе проведем два матча. Мы специально сделали минимум игр. Как я говорил ранее, у нас сейчас другие задачи - восстановление функциональных, технических возможностей. Поэтому с тактическими и игровыми моментами мы столкнемся на втором сборе, где уже будем делать основной упор на этих аспектах.

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