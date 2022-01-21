"Не думаю, что Боранбаев разочаровался в "Кайрате". Алиев - о стиле Бердыева, критике Хамитова и "микробах" в "Шахтере"

В прошлом году Али Алиев начал сезон в качестве главного тренера "Шахтера", а закончил его, работая с молодежным составом "Астаны". В интервью Youtube-каналу Vesti.kz молодой специалист рассказал, о синусоидных периодах в карьере, взаимоотношениях с Давидом Лория и Ерланом Уразаевым, новаторском стиле игры Алексея Шпилевского, статусе Курбана Бердыева и критики по отношению к сборной Казахстана.

О "Шахтере"

- В прессе было сказано, что мое приглашение в "Шахтер" - ошибка, но может это не ошибка, может, это на эмоциях было сказано. Моя задача заключалась в том, чтобы объединить карагандинскую молодежь вместе с легионерами под одну философию. Были высокие требования к дисциплине, питанию, восстановлению. Футбол - это наука. Я столкнулся с проблемой - ветераны в команде не приняли эту философию. Но по итогам сезона, шесть человек, которых я приглашал вместе со штабом и Ерланом Жанатаевичем, они были костяком, включая матчи Лиги конференций. Поэтому говорить о большой ошибке, как сказал Ерлан Жанатаевич, я бы не стал. Единственное, что нужно было сделать - поправлять или убирать тех людей, у которых были микробы в голове, они не хотели быть примером для молодежи. Но я так или иначе благодарен Адлету Назарбаевичу и Ерлану Жанатаевичу. Я не нанес вред "Шахтеру", не попросил ни одну компенсацию.

О таланте из "Астаны"

- Калмырза - талантливый парень. Единственное, что поменять - менталитет. Великолепно видит поле, обладает пасом. Просто надо поработать над психологией и мышцами. То есть мы можем говорить, что в опорную зону в сборную Казахстана, при должном отношении есть игрок, которого можно использовать.

О "Кайрате", стиле Шпилевского и Бердыеве

- Когда приехал Шпилевский, это была дикая, обученная эскадрилья, которая бежала, прессинговала. Стартовые 30-35 минут команда просто уничтожала соперника. Этот стиль - новаторство, надо отдать должное Шпилевскому и Кайрату Советаевичу Боранбаеву, что в Казахстане появился такой стиль. Люди начали понимать, что надо бежать, прессинговать, быстро минуя вторую зону.

Что касается Курбана Бекиевича Бердыева, весь казахстанский футбол выиграл от приезда такого мэтра. Мы долго ждали его. Если говорить о результате. Основное - это еврокубки. Групповой этап в Европе - так или иначе "Кайрат" засветился. Цель достигнута. У Бердыева правильная философия - я согласен, что сначала надо выстраивать оборону, а потом уже атаку. Алексей Николаевич (Шпилевский) наоборот сразу искал счастье в атаке, возможно, в какой-то степени он поплатился за такую открытую игру. Соперники при этом готовились к "Кайрату". Возможно, внутренней мотивации игрокам не хватило, титул защищать сложно.

Если смотреть взглядом болельщика на игру "Кайрата" при Бердыеве, то публике нравится, когда их команда с мячом, строит комбинации, доминирует на поле, есть запас прочности. Помните "Реал" при Капелло? Выиграли Ла Лигу, но болельщик не видел искрометного футбола (после чемпионского титула в сезоне-2006/07 Капелло уволили из испанского клуба). Но как тренер - я всегда на стороне Бердыева, он доказал свой уровень. Хотелось бы с блокнотом постоять рядом и посмотреть, как выстраивается оборона, по каким принципам, что он видит, чего не видят другие.

О сборной Казахстана

- Были матчи, где мы радовались успехам с Украиной. Мы проявили морально-волевые качества, не упали, не сдались, не бросили играть, когда нам забивали на последних минутах. Тоже самое с Боснией, они чуть недооценили, дисциплина бьет класс. Боснийцам класса не хватило, опять мы забили гол в конце.

В целом, если оценивать выступление сборной в отборе ЧМ-2022, мы сыграли на крепкую тройку, исходя из группы, в которую мы попали.

О характере Куата

- Можно сказать, что лучший игрок прошлого сезона это Томасов, Малый, Шацкий, но для меня это Исламбек Куат. Если брать матчи сборной, я видел с какой любовью он бился за команду, как он хочет помочь в атаке, в обороне. Его рвение, злость, мечта, желание - вот это все сделали из него игрока. Я даже приводил его в пример молодым воспитанникам "Астаны". Вот если тому же Асхату Тагыбергену поставить характер Куата - это был бы Нголо Канте.