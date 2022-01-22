"Шахтер" определился с соперниками по сборам в Турции

Стали известны соперники карагандинского "Шахтера" на первом предсезонном сборе.

Как сообщает пресс-служба клуба, подопечные Магомеда Адиева проведут два контрольных матча. 25 января команда сыграет с "Гилани" из Косово, а 31 января - с болгарским ЦСКА.

Напомним, что "Шахтер" проводит подготовку к КПЛ-2022 в турецкой Анталье.