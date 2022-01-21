Каньяс присоединился к клубу КПЛ

На просмотр в "Шахтер" прибыл известный в Казахстане колумбийский полузащитник Рохер Каньяс, сообщает Meta-ratings.kz.

31-летний опорник именно в Караганде и начинал свой путь в КПЛ. Он был важным звеном команды, впервые пробившейся в групповой этап Лиги Европы в 2013 году. После двух лет в "Шахтере" Каньяс перешел в "Астану" и играл за столичный клуб 3,5 года. Также в его карьере были кипрский АПОЭЛ, солигорский "Шахтер" и две попытки реанимировать свою карьеру в Казахстане в составе Ордабасы" и "Иртыша". Но последние пять лет Каньясу, мягко говоря, не удаются.

В апреле прошлого года Каньяс вернулся в Южную Америку и подписал контракт с "Бернечея" - клубом первого дивизиона Чили. Но не бросил попыток вернуться в Казахстан. Сейчас он находится в расположении "Шахтера". По итогам просмотра тренерский штаб примет решение, подписывать его или нет.

Напомним, "Шахтер" занял седьмое место в КПЛ-2021. Команда проводит УТС в Турции.

Вылет из второго дивизиона Чили с последнего места, или как скатилась карьера 31-летнего Каньяса