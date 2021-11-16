Сверхполезный Валиуллин и лидеры андердогов КПЛ. Кто дебютировал за сборную Казахстана при Байсуфинове в отборе ЧМ

В прошедшем отборочном цикле ЧМ-2022 Талгат Байсуфинов задействовал большое количество новых игроков в сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из них проявил себя ярко, а кому еще тяжело на фоне крепких европейских соперников.

В первом же матче квалификации против Франции Талгат Маруанович дал практику сразу четырем новичкам, в их числе Руслан Валиуллин, Эльхан Астанов, Максим Самородов и Рамазан Каримов. Для трех молодых игроков тот созыв стал авансом, хотя Каримов при этом также сыграл с Украиной и оказался в списке на заключительные матчи в этом году.

А вот Валиуллин отлично вписался в команду и крепко закрепился в основе, воспользовавшись разными обстоятельствами, которые возникли у других игроков на этой позиции - Шомко, Суюмбаева и Вороговского. Так Руслан стал героем ответного матча с Украиной, оформив дубль. Однако позже в его организме был обнаружен запрещенный препарат и теперь игрок "Тобола" отбывает дисквалификацию.

В матчах с Украиной также удалось дебютировать двум воспитанникам "Кайрата" - Артуру Шушеначеву и Рамазану Оразову. Форвард алматинского клуба пока лишь адаптируется в условиях сборной и в трех матчах он не отметился результативными действиями. А вот Оразов неплохо проявил себя в основной обойме, он качественно сыграл тайм в Киеве и позже провел еще четыре официальные игры, преимущественно выходя на замену.

Игра с Финляндией на выезде из-за плотного графика вынудила Байсуфинова применять масштабную ротацию состава, в ходе которой дебютные официальные матчи провели Игорь Шацкий, Еркин Тапалов, Максат Тайкенов, Самат Жарынбетов и Айдос Таттыбаев. Позже в обойме сборной остались все, кроме Таттыбаева.

Шацкий сыграл еще дважды в основе (неубедительно выглядел с Финляндией) и теперь пытается навязать конкуренцию Стасу Покатилову. Тайкенов и Тапалов после матча с финнами чаще появлялись на замену, а затем вышли в основе с Францией и попали под мощнейшую атакующую линию чемпионов мира. В целом пока есть ощущение, что оба не готовы к основному составу сборной в играх даже со средними соперниками. Да, они могут не испортить, но все-таки в главной команде страны нужны футболисты, которые способны делать команду лучше.

Примерно такую же оценку можно применить к Жарынбетову. Да, он универсал, можно сыграть на нескольких позициях, это ценит Байсуфинов, но у игрока "Тобола" нет хотя бы одного очевидно сильного качества, его навыки либо средние, либо ниже этой планки. В этой связи еще более странно выглядит то, что Жарынбетов взял десятый номер. Да, со времен Руслана Балтиева знаковой "десятки" у нас не было, но все же это номер, который в общем восприятии мирового футбола является очень важным.

В заключительной игре с Францией официальный дебют за сборную состоялся еще у двух футболистов. Багдат Каиров и Бауыржан Байтана уже далеко не молодые и подающие надежды (защитнику "Тобола" 28 лет, полузащитнику "Тараза" - 29), но им удалось выйти лишь на замену в Париже. Оценку их игре дать невозможно, учитывая минимальное количество игрового времени, но свою первую игру за сборную они точно запомнят, учитывая статус соперника, величие стадиона и финальный счет.

В итоге 13 игроков дебютировали в этом цикле при Байсуфинове. Однозначно основным стал лишь Валиуллин, но и он выбыл, пропустив пять из восьми игр отбора. Неплохие перспективы прослеживаются у Шушеначева и Оразова. А в остальном глобальной перестройки состава, увы, не произошло. Большинство игроков пока воспринимаются исключительно для обоймы, причем многие из них уже приближаются к отметке в 30 лет.