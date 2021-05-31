Лондонский "Челси", завоевав титул Лиги чемпионов УЕФА, по праву считается лучшей командой Европы этого сезона. При всем уважении к внутренним чемпионатам и другим соревнованиям, Лига чемпионов всегда оценивалась выше. В составе "синих" собраны игроки мирового класса, а некоторые из них даже приезжали в Казахстан. Именно таких футболистов вспомнил и перечислил в этом материале корреспондент Vesti.kz.
Больше остальных о Казахстане знает защитник лондонцев Курт Зума. Он не просто приезжал в Нур-Султан два раза, но и отыграл суммарно 180 минут на "Астана Арене".
Спустя шесть с половиной лет, в марте 2021 года, Зума прилетел в столицу Казахстана на матч отборочного цикла чемпионата мира-2022. Он провел на поле 90 минут и помог команде сохранить свои ворота в неприкосновенности - 2:0.
Вместе с Зума в марте этого года в Нур-Султан приезжал и Оливье Жиру. Опытный нападающий остался на скамейке запасных, как и в финале Лиги чемпионов. Говоря о финале против "Манчестер Сити" (1:0), отметим, что и Курт на поле не появился.
Другой нападающий "синих" Тэмми Абрахам приезжал в Казахстан в октябре 2016 года. Это был матч между молодежными сборными Казахстана и Англии в рамках отбора на Евро. Гости победили благодаря раннему голу Демарая Грея, а Абрахам заменил именно его на 85-й минуте противостояния. Эта игра проходила в Актобе.
23-летний Абрахам на поле в финале Лиги чемпионов не вышел.
Зато Кристенсен сыграл в финале Лиги чемпионов, пусть и не без вынужденной замены. Уже на 39-й минуте встречи Андреас заменил травмированного Тьяго Силву.
В составе "Манчестер Сити" аж семь футболистов, которые приезжали в Казахстан. Среди них: Эмерик Ляпорт, Эдерсон, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Эрик Гарсия, Ферран Торрес и Родри.
Напомним, что финал Лиги чемпионов прошел в субботу, 29 мая, в Порту (Португалия). "Челси" победил "Манчестер Сити" благодаря голу Кая Хаверца - 1:0.
Фото: КФФ©️
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