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Назван лучший футболист финала Лиги чемпионов

Он срывал атаки соперников.

Назван лучший футболист финала Лиги чемпионов
Фото: france24.com
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов, победителем которого стал лондонский "Челси", признан полузащитник команды Нголо Канте, сообщается на сайте УЕФА. Отмечается, что он срывал атаки соперников.

"Он стабильно и прочно обосновался в полузащите "Челси", изматывая футболистов "Сити" и срывая атаки хитрыми перехватами. Канте также сыграл решающую роль, сделав подкат против Кевина де Брюйне в начале второго тайма, и старался по возможности отправлять мяч вперед", - отмечает УЕФА.

Напомним, что финальный матч турнира состоялся в португальском Порту. "Челси" встречался с "Манчестер Сити" и выиграл со счетом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник Кай Хаверц на 42-й минуте.

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Метки:
Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Челси

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