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Казахстан(футбол)
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Соперник "Астаны" в еврокубках претендует на новичка сборной Казахстана

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Соперник "Астаны" в еврокубках претендует на новичка сборной Казахстана ©КФФ

Игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но при этом остаться на Кипре, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Игрок сборной Казахстана Галымжан Кенжебек может сменить клуб в зимнее трансферное окно, но при этом остаться на Кипре, сообщает корреспондент Vesti.kz

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На данный момент Кенжебек выступает в составе клуба второго дивизиона чемпионата Кипра "Акритас". Казахстанский вингер достаточно ярко проявляет себя, на данный момент на его счету три гола и один ассист в восьми матчах сезона.

Любопытно, что у "Акритаса" тот же владелец, что и у клуба "Пафос", выступающего в высшем дивизионе и недавно игравшего против "Астаны" в Лиге конференций. По информации источника, знакомого с ситуацией, "Пафос" может взять к себе Кенжебека будущей зимой. Казахстанца рассматривают как игрока на перспективу. 

Ранее агент футболиста Мамука Ломидзе в интервью Vesti.kz заявил, что к Кенжебеку есть интерес из разных стран, включая Испанию, Бельгию, Австрию и Словакию. Также он подтвердил, что уход игрока из "Акритаса" ближайшей зимой возможен. 

Отметим, что Кенжебек 14 ноября провел свой дебютный матч в составе сборной Казахстана в противостоянии против Австрии. В Казахстане 21-летний вингер выступал за "Кайрат", "Мактаарал" и "Женис".

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