Новичок сборной Казахстана сделал громкое заявление перед матчем с Холандом

Галымжан Кенжебек стал очередным дебютантом сборной Казахстана, впервые сыграв на таком уровне в матче Лиги наций с Австрией (0:2). В беседе с корреспондентом Vesti.kz игрок рассказал о своих эмоциях и поделился ожиданиями от будущей игры с Норвегией.

"Прежде всего, большое спасибо тренерскому штабу за доверие и шанс. Если будут еще шансы, постараюсь максимально оправдать доверие. Станислав Саламович перед выходом сказал обострять в атаке и дорабатывать сзади. Было ли волнение? Все-таки это первый матч, моя мечта сбылась, и наверное в такие моменты у всех бывает волнение. Опытные игроки поддерживали, подсказывали, благодарю команду и тренерский штаб. Матч с Норвегией? Постараемся забить и выиграть матч, у нас только такие цели", - отметил футболист

Казахстан потерпел четвертое поражение в пяти матчах и по-прежнему занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций, набрав всего один балл и имея разницу мячей 0:10. Кроме того подопечные Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в данном дивизионе.

17 ноября, национальная команда в заключительном туре, сыграет в Осло со сборной Норвегии.