Футбольный клуб "Бохум" объявил о контракте с экс-лидером "Кайрата" Яцеком Гуральски, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее клуб из Алматы объявил об уходе польского легионера, а затем футболист отреагировал на уход из "Кайрата".

"Подписан контракт с польским игроком Яцеком #Гуральски до 2024 года! 🙌🏼 29-летний футболист присоединился к обладателям Кубка Казахстана на правах свободного агента", - информирует "Бохум".

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