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"Кайрат" подписал контракты с тремя футболистами

"Кайрат" подписал контракты с тремя футболистами
©instagram.com/f.c.kairat/
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании контрактов с некоторыми игроками команды "Кайрат-Москва", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соглашения до конца 2024 года заключены с Александром Широбоковым, Львом Кургиным и Байжаном Меделханом.

Широбоков, Кургин и Меделхан являются воспитанниками "Кайрата". Летом 2021-го перешли в ФК "Кайрат-Москва". В составе "москвичей" Александр провел десять матчей, Лев - 29, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей, а Байжан сыграл 34 игры, забил пять голов и сделал три ассиста.

Напомним, новым главным тренером "Кайрата" стал Кирилл Кекер, который на этом посту сменил Курбана Бердыева.

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Смотрим, комментируем, лайкаем!

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Метки:
Кайрат ФК Кайрат-Москва КПЛ

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