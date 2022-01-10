"Не могли связаться два дня". Агент рассказал, когда Зайнутдинов прибудет в ЦСКА из Казахстана

Агент полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова рассказал, когда футболист вернется в Россию из Казахстана, передает "Спорт-экспресс".

Игрока ждут в расположении ЦСКА.

"У Бахтиера все нормально. Он уже сегодня прилетит в Россию, так что он успеет прибыть в расположение клуба", - сказал Новиков.

По данным "Чемпионата", с Зайнутдиновым, который находился в Казахстане, где введен режим чрезвычайного положения, не смогли связаться с 4 по 6 января. Позже он сам вышел на связь, сообщив, что у него все хорошо.