Нападающий сборной Казахстана ведет переговоры с титулованным клубом Европы

Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов может продолжить карьеру в румынском "Рапиде", передают Vesti.kz.

Как сообщает Golazo.ro, 29-летний нападающий ведет продвинутые переговоры с бухарестским клубом.

Аймбетов находится в статусе свободного агента после вылета "Аданы Демирспор" из турецкой Суперлиги. В прошлом сезоне он провел за турецкий клуб 27 матчей и забил пять голов.

Румынская команда осталась без ключевого форварда - Марко Бурмаз выбыл до конца 2025 года из-за разрыва крестообразных связок. Клуб активно ищет замену, и именно кандидатура казахстанца рассматривается как приоритетная.

"Рапид" - обладатель трех чемпионских титулов Румынии и 13-кратный обладатель Кубка страны. Новый сезон клуб начнет 5 июля матчем против "Арджеша".

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