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Казахстан(футбол)
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"РПЛ сильнее". В России предупредили Аймбетова перед трансфером в европейский клуб

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"РПЛ сильнее". В России предупредили Аймбетова перед трансфером в европейский клуб ©ФК "Адана Демирспор"

Российский журналист Александр Троицкий высказался на тему будущего в карьере форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, передают Vesti.kz.

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Российский журналист Александр Троицкий высказался на тему будущего в карьере форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что экс-нападающий турецкой "Аданы Демиспор" ведет переговоры с румынским "Рапидом". Однако, по мнению эксперта, Аймбетову стоит задуматься, так как им также интересуются российские "Крылья Советов" из Самары.

"В принципе, отличный вариант для Аймбетова, наверняка и "Рапид" будет удовлетворен качеством футболиста. Другое дело, состоится ли эта сделка.

Абатом интересуются "Крылья Советов", которые возглавляет экс-тренер казахстанской сборной Магомед Адиев. А РПЛ точно сильнее чемпионата Румынии во всех отношениях.

Единственный плюс румынов - еврокубки, но "Рапид" туда не попадает больше 10 лет. Хотя в прошлом сезоне занял пятое место, но все равно с достаточно серьезным отставанием от четвертой строчки, дающей право на участие в Лиге конференций", - написал Троицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что в период с 2021 по 2022 годы Абат уже выступал за "Крылья". Затем он перебрался в "Астану", а в 2024-м, став свободным агентом, перешел в турецкий клуб.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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Лига конференций 2025/26   •   Черногория, Тузи   •   Отборочный этап 1, мужчины
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