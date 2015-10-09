"РПЛ сильнее". В России предупредили Аймбетова перед трансфером в европейский клуб

Российский журналист Александр Троицкий высказался на тему будущего в карьере форварда сборной Казахстана Абата Аймбетова, передают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что экс-нападающий турецкой "Аданы Демиспор" ведет переговоры с румынским "Рапидом". Однако, по мнению эксперта, Аймбетову стоит задуматься, так как им также интересуются российские "Крылья Советов" из Самары.

"В принципе, отличный вариант для Аймбетова, наверняка и "Рапид" будет удовлетворен качеством футболиста. Другое дело, состоится ли эта сделка.

Абатом интересуются "Крылья Советов", которые возглавляет экс-тренер казахстанской сборной Магомед Адиев. А РПЛ точно сильнее чемпионата Румынии во всех отношениях.

Единственный плюс румынов - еврокубки, но "Рапид" туда не попадает больше 10 лет. Хотя в прошлом сезоне занял пятое место, но все равно с достаточно серьезным отставанием от четвертой строчки, дающей право на участие в Лиге конференций", - написал Троицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что в период с 2021 по 2022 годы Абат уже выступал за "Крылья". Затем он перебрался в "Астану", а в 2024-м, став свободным агентом, перешел в турецкий клуб.