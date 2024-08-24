КФФ наказала участников нападения на судью в Алматы

В пятницу, 23 августа 2024 состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, 19 августа В Алматы на матче любительской J-лиги в Алматы между командами FC PIONEER и "Эрик-сон" (3:5) произошел инцидент, завершившийся нападением на арбитра.

"КДЭК рассмотрел ходатайства Футбольной ассоциации Алматинской области о расширении санкций, примененных в отношении FC Pioneer и его игроков, до республиканского масштаба. После рассмотрения поступивших материалов Контрольный, дисциплинарный и этический комитет руководствуясь статьей 121 ДР КФФ решил: – За нападение на официальное лицо матча, выразившееся в групповом избиении арбитра и нанесении ему телесных повреждений, исключить FC PIONEER из числа участников всех турниров, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан. – Дисквалифицировать Абдиева Айдоса, Тлекова Алихана и Тлеуберди Талипа от участия во всех турнирах, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан – пожизненно", - гласит сообщение.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) обратилась в прокуратуру по этому инциденту.

Сам арбитр Игорь Карпов прокомментировал произошедшее.