КФФ наказала участников нападения на судью в Алматы

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Сегодня 14:13
©Кадр из видео

В пятницу, 23 августа 2024 состоялось заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Напомним, 19 августа В Алматы на матче любительской J-лиги в Алматы между командами FC PIONEER и "Эрик-сон" (3:5) произошел инцидент, завершившийся нападением на арбитра.

"КДЭК рассмотрел ходатайства Футбольной ассоциации Алматинской области о расширении санкций, примененных в отношении FC Pioneer и его игроков, до республиканского масштаба.

После рассмотрения поступивших материалов Контрольный, дисциплинарный и этический комитет руководствуясь статьей 121 ДР КФФ решил:

– За нападение на официальное лицо матча, выразившееся в групповом избиении арбитра и нанесении ему телесных повреждений, исключить FC PIONEER из числа участников всех турниров, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан.

– Дисквалифицировать Абдиева Айдоса, Тлекова Алихана и Тлеуберди Талипа от участия во всех турнирах, проводимых под эгидой КФФ и местных футбольных федераций на всей территории Республики Казахстан – пожизненно", - гласит сообщение.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) обратилась в прокуратуру по этому инциденту.

Сам арбитр Игорь Карпов прокомментировал произошедшее.

Метки:
КФФ Массовая драка Футбол Алматы

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