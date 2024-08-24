“Предлагали деньги и угрожали“: в избиении судьи в Алматы оказался замешан полицейский

Во время матча любительской J-лиги в Алматы игроки напали на арбитра Игоря Карпова. Судья, столкнувшись с агрессией футболистов и спонсора команды "Пионер", подал заявление в полицию и поделился подробностями инцидента с Tengri Sport, сообщают Vesti.kz.

Недовольные его решением, игроки жестоко избили Карпова, в результате чего он получил сотрясение мозга и до сих пор не может полностью восстановиться.

"Игрок команды "Эрик-сон" нарушил правила на игроке "Пионера", что не понравилось Тлекову. Чтобы избежать конфронтации, я попытался вмешаться и успокоить Тлекова, на что он мне ответил нецензурной лексикой и жестом в мой адрес. За это он был наказан красной карточкой. Дальнейшую реакцию вы видели", - объяснил арбитр поведение игрока.

Спустя сутки после того, как новость о происшествии появилась в СМИ, в социальных сетях стали распространять видео, на котором арбитр утверждает, что не имеет ни к кому претензий.

"Это было сделано сразу после игры. Видео записывал сотрудник полиции. Эти люди, которые непосредственно меня избивали, находились там же, в больнице, оказывая на меня моральное давление. Естественно, я побоялся расправы и сказал, что не имею претензий. Но этой же ночью мне стало плохо, я вызвал скорую помощь и прошел полное обследование", - заявил пострадавший.

После обследования судья подал заявление в полицию, но его попытались отговорить.

"После того как я вернулся домой, ко мне приехали сотрудники с Турксибского РОВД. Я сказал, что не смогу поехать с ними, потому как чувствую себя нехорошо, но они убедили меня, сказали, что это ненадолго. Я дал показания, но еще долгое время находился в РОВД. Не знаю, как это назвать, "произвол" или "братство", но один из нападавших является сотрудником полиции. Я остался в РОВД, и ко мне неоднократно подходили люди от нападавших, оказывали на меня моральное воздействие, просили отказаться от заявления. Они предлагали финансовое вознаграждение, но я, естественно, отказался. В постановлении к уголовному делу они написали: "В результате обоюдной драки”, но на видео видно, что драка точно не обоюдная", - рассказал арбитр корреспонденту Tengri Sport.

В Департаменте полиции Алматы подтвердили, что один из участников избиения является сотрудником полиции. Ход расследования взяло контроль Управление собственной безопасности ДП.

"Каждый должен неукоснительно соблюдать принципы поведения в общественных местах, не допускать каких-либо противоправных действий несмотря на эмоции, в особенности сотрудники правоохранительных органов. Касательно действий одного из членов футбольной команды, который является сотрудником ДП, назначено служебное расследование, по итогам которого его действиям будет дана оценка", - сообщили в департаменте в ответе на запрос Tengri Sport.

Сейчас все участники конфликта установлены. В полиции пообещали детально разобраться в действиях каждого участника правонарушения.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет обеспечено всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств дела. По результатам собранных материалов будет принято соответствующее законное решение", - заверили в департаменте.

Ранее Казахстанская федерация футбола (КФФ) обратилась в прокуратуру по этому инциденту.