"Кайрат" с Калмурза дважды забил "Копенгагену" и преподнёс сенсацию

Завершился матч пятого тура общего этапа Юношеской лиги УЕФА (молодежная Лига чемпионов), в котором датский "Копенгаген" (U-19) принимал алматинский "Кайрат" (U-19), сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Дании и завершилась со счётом 2:2.

Первыми счёт в матче открыли гости. На 7-й минуте игры отличился нападающий "Кайрата" Мансур Биркурманов.

На 24-й минуте "Копенгаген" отыгрался усилиями Дэвида Фримпонга.

Однако на исходе получаса игры Рамазан Багдат вновь вывел "Кайрат" вперёд - 2:1.

В компенсированное ко второму тайму время Фримпонг оформил дубль (90+3) и спас "Копенгаген" от поражения.

Таким образом, "Кайрат" набрал первое очко в турнире после четырёх поражений. В активе "Копенгагена" стало 7 баллов.

В воротах "Кайрата" отыграл молодой голкипер Шерхан Калмурза.

Позднее, в 22:45 начнётся матч "Копенгаген" - "Кайрат" в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.