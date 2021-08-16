Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным

Чуть больше месяца назад "Астана" подписала черногорского нападающего Фатоса Бечирая. Планировалось, что этот опытный игрок добавит конкуренции в атаке столичных и своими навыками поможет команде пробиться в групповой этап Лиги конференций. Однако все пошло совсем не по плану. Корреспондент Vesti.kz - о провальном подписании "Астаны" и выводах спустя месяц после трансфера.

33-летний нападающий прибыл в Нур-Султан с большим бэкграундом. Бечирай является рекордсменом сборной Черногории по проведенным за нее матчам (80), в свое время форвард огорчал ворота сборной Казахстана, а также забивал "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов. Но за последние пять лет Фатос сменил пять клубов, поиграв за этот срок в России, Бельгии, Израиле и Польше.

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В последних двух сезонах нападающий провел 49 официальных клубных матчей, забив девять голов и сделав два ассиста. Все эти статистические показатели Фатос набрал в не самой топовой лиге Израиля. К слову, опыт в польском чемпионате, который был у Бечирая в прошлом году, тоже показателен - десять матчей (в среднем по 27 минут в каждом) и ни одного голевого действия.

Даже в России в сезоне-2017/18 Бечирай провел 18 матчей в высшем дивизионе, но забил всего два мяча. На один гол ему требовалось в среднем 515 минут (почти шесть полных матчей). Последний же более-менее хороший сезон Фатос провел в Израиле во время кампании-2018/19, когда во всех турнирах отыграл 35 матчей и забил 16 мячей.

Получается, "Астана" подписала нападающего, который не блещет результативностью уже на протяжении нескольких лет. Более того, возможно, не по вине клуба, но черногорца заявили поздно. Из-за этого Бечирай не сумел набрать форму и стал одним из критикуемых футболистов команды.

К текущему моменту Фатос провел восемь матчей за столичных - по четыре в Лиге конференций и Olimpbet-Кубке Казахстана. Лишь в одном матче Андрей Тихонов выпустил его с первых минут, это случилось в выездной встрече с "Арисом" и то только из-за неожиданной травмы Марина Томасова за полчаса до стартового свистка. Уже в перерыве Бечирай был заменен.

В остальных матчах он выходил на замену во втором тайме. Лучшим достижением для Фатоса стало попадание в перекладину в домашнем матче Кубка против "Кайсара" (1:0). Суммарно Бечирай провел на поле в футболке "Астаны" 225 минут (из 750 возможных), но голевыми действиями не отметился.

Его главным конкурентом по позиции должен был стать Абат Аймбетов, но и он играл не так уж и много - суммарно 320 минут. Но за отведенное время казахстанский форвард забил два раза, поразив ворота "Акжайыка" и КуПСа. В команде образовалась такая беда с нападением, что на острие несколько важных матчей кряду отыграл вингер Тигран Барсегян, но и это, к слову, положительного эффекта не дало. По этой причине в ответном матче с КуПСом Тихонов вернул в старт Аймбетова.

Создается впечатление, что самого Бечирая роль второго или даже третьего нападающего, вполне устраивает. Но нужен ли игрок с такими амбициями "Астане"? Логично думать, что нет. И если еврокубками Фатоса еще можно было хоть как-то мотивировать дополнительно, то после вылета из Лиги конференций его подписание выглядит еще более бесполезным.

Форвард не проявил себя в групповом этапе Кубка Казахстана, и вряд ли есть какие-то большие предпосылки к тому, что все изменится на стадии плей-офф или после возобновления Olimpbet-чемпионата Казахстана. Команде в то же время необходимо спасать сезон, но победить в Кубке страны и при этом стать чемпионом - очень и очень сложно, а ведь еще пару лет назад в этом особых проблем для "Астаны" никто не видел.

Логично ли было подписание еще одного легионера? Нет. Чем нынешний Бечирай лучше того же Семира Смайлагича, отданного в аренду в "Кызыл-Жар", не скажет никто. Разве что опытом, по которому в футболе игроков никто не оценивает. Помимо боснийца, у "Астаны" есть свой воспитанник в аренде - речь идет о Рамазане Каримове из "Каспия". В пяти матчах Кубка он забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Если уж толку нет, то напрашивается вопрос: не лучше ли наигрывать свою молодежь вместо 33-летнего нападающего без амбиций, находящегося в ужасной форме в последние годы? Сменщиком Аймбетова мог бы стать 21-летний Владислав Прокопенко, которому есть, что доказывать тренерскому штабу. Тем более, что уровень второй лиги, где играет молодежная команда столичных, он уже давно перерос - в шести матчах у него восемь голов и шесть ассистов.

Напомним, что, помимо Бечирая, состав "Астаны" этим летом пополнили защитник Энео Битри и вингер Педро Эуженио.

Ранее гол Томасова в концовке встречи спас команду от вылета из Кубка страны уже по итогам группового этапа. В 1/4 финала турнира "Астана" сыграет с актауским "Каспием".

Фото: ФК "Астана"©️

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