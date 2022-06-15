Бабаяну "предложили" новую лигу в Европе после ухода из ЦСКА

©ФК "Тобол"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
15 июня 22:20

Казахстанскому тренеру Григорию Бабаяну "предложили" поработать в Армении. По предположению телеграм-канала "Записки с Арарата|Мамбреян Арарат", специалист мог бы поработать не только в тренерском штабе.

Ранее казахстанец покинул московский ЦСКА, а затем прокомментировал решение руководства клуба. В Армении должны заинтересоваться Бабаяном.

"Многие футболисты отмечают, что Бабаян занимается не только тренерской работой. Он также выстраивает процессы в клубе, помогает в организации спортивной части.

А не присмотреться ли хорошенько к такому специалисту в Армении? Уверен, у Бабаяна большой потенциал, который до сих пор полностью не раскрылся.

Бабаян является гражданином Казахстана. Ранее он работал главным тренером в "Астане" и "Тоболе". Бабаян входил в тренерский штаб ЦСКА с июня прошлого года", - написал автор канала.

Бабаян объяснил свой уход из ЦСКА

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3 Динамо М 30 16 5 9 53-41 53
4 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5 ЦСКА М 30 15 5 10 42-29 50
6 Локомотив М 30 13 9 8 43-39 48
7 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 39-36 41
9 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10 Спартак М 30 10 8 12 37-41 38
11 Нижний Новгород(II) 30 8 9 13 26-39 33
12 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16 Арсенал Т 30 5 8 17 30-59 23

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Метки:
Бабаян Григорий ЦСКА Армения Премьер-лига России

Футбол Казахстан(футбол)
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15 июня 22:20
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