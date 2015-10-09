Звездный игрок сборной Казахстана столкнулся с большой проблемой в Европе

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов вновь не вышел на поле в матче с участием датского "Силькеборга". 27-летний хавбек уже длительное время не получает своего шанса в клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В сегодняшнем матче чемпионата Дании "Силькеборг" в гостях проиграл "Виборгу" (1:2). Тренер Кент Нильсен произвел только три замены и решил не выпускать казахстанца на замену.

Эта ситуация повторяется уже в пяти матчах "Силькеборга" подряд. В последний раз Рамазан выходил на поле в футболке команды 2 марта в гостевой игре с "Сеннерьюском" (3:1), когда он получил свой шанс на 93-й минуте и успел забить гол до финального свистка.

В старте же Оразов не выходит уже больше полугода. В последний раз такое случалось 22 сентября в домашнем матче с(3:3). С тех пор он 18 раз входил в заявку на матч: восемь раз вышел на замену и десять раз остался на скамейке до финального свистка.

Отметим, что Оразов последние игровые минуты получил в мартовском матче за сборную Казахстана против Лихтенштейна (2:0). В той встрече он вышел в старте и отыграл 64 минуты, получив желтую карточку.

Всего в сезоне 2024/25 в составе "Силькеборга" Оразов принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил три мяча и получил одно предупреждение.

Добавим, что Оразов стал игроком "Силькеборга" в июле прошлого года. Его трансферная стоимость составляет 450 тысяч евро, а срок действия контракта заканчивается в июне 2027 года. Если прогресса не будет, то с огромной долей вероятности казахстанец покинет клуб уже этим летом.

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