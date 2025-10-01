"Реал" уверенно победил на выезде "Кайрат" в Лиге чемпионов. Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик, но внимание привлек и эпизод с Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Разгромом с хет-триком Мбаппе завершился матч "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

На 71-й минуте Хаби Алонсо заменил бразильца на Родриго Гоэса. Реакция Винисиуса была бурной – он явно выразил недовольство решением тренера.

Однако, как пишет Defensa Central, после матча Винисиус извинился перед партнером в раздевалке, признав, что его поведение могло показаться неуважительным. Родриго ответил, что не воспринял ситуацию негативно, но отметил извинения одноклубника.

На пресс-конференции Хаби Алонсо подчеркнул, что ситуация исчерпана и команда полностью сосредоточена на следующих матчах.

Успех в Алматы стал важным шагом для мадридцев после болезненного поражения в дерби от "Атлетико". В клубе отмечают: цель – закрепиться в числе восьми лучших по итогам основного этапа Лиги чемпионов.

Мбаппе уделал Роналду за матч с "Кайратом" и вошел в историю

Напомним, что после игры первый номер "сливочных" Тибо Куртуа отметил 18-летнего вратаря "Кайрата", обменявшись с ним вратарскими свитерами.

После двух туров алматинцы с разницей мячей 1-9 занимают последнее, 36-е место в общей таблице ЛЧ.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)