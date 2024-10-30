Обсуждения вокруг недавнего вручения "Золотого мяча" еще не утихли, а эксперты уже начинают строить прогнозы относительно следующего обладателя этой престижной награды. Неожиданным лидером в рейтинге, составленном авторитетным порталом Goal, стал настоящий футбольный ветеран, который продолжает радовать болельщиков своими достижениями, передают Vesti.kz.

Почетное первое место рейтинга неожиданно занимает польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски.

Президент Ла Лиги раскритиковал "Реал" за бойкот "Золотого мяча"



Поляк продолжает стабильно радовать болельщиков своими успехами, и многие полагают, что он давно был достоин "Золотого мяча", который упустил в 2020 году из-за отмены награждения в связи с пандемией.

На данный момент в сезоне Левандовски уже отметился 18 забитыми мячами и 4 ассистами, а в августе ему исполнится 37 лет.

На втором месте расположился 17-летний вундеркинд все той же "Барселоны" - Ламин Ямаль, с впечатляющими 6 голами и 8 ассистами в этом сезоне.

Организаторы "Золотого мяча" разоблачили "Реал": клуб объявил бойкот

А топовую тройку закрывает Винисиус Жуниор, игрок мадридского "Реала", который завершил сезон с 8 голами и 7 ассистами, добавив к этому победу в Суперкубке УЕФА.



В первую десятку также вошли Эрлинг Холанн, Рафинья, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Педри и Букайо Сака.

Напомним, что бразильский вингер "Реала" был ведущим кандидатом на получение "Золотого мяча" в этом году, однако обладателем награды неожиданно стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании - Родри.

Помимо успехов на клубном уровне, он привел Испанию к победе на Евро-2024 и был назван лучшим игроком турнира.

Триумфатор "Золотого мяча" Родри повторил достижение Месси

Такой результат стал сюрпризом для многих, ведь фаворитом на трофей считали именно Винисиуса.