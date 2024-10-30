Президент Ла Лиги раскритиковал "Реал" за бойкот "Золотого мяча"

Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал руководство "Реала" за отказ отправлять делегацию на церемонию вручения "Золотого мяча"-2024, которая прошла в ночь с 28 на 29 октября в театре Шатле в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Обладателем награды лучшему футболисту сезона по версии France Football стал испанский полузащитник Родри из "Манчестер Сити". А форвард "Реала" Винисиус Жуниор, считавшийся фаворитом на победу, занял в голосовании второе место.

Узнав о результатах голосования за несколько часов до начала церемонии, "Реал" решил не отправлять свою делегацию в Париж. При этом "королевский клуб" выиграл в других номинациях.

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты

По мнению Тебаса, в мадридском клубе потеряли менталитет джентльмена.

"Я болельщик "Реала". Важнейшие ценности этого клуба - оставаться джентльменом и пожимать руку сопернику в случае поражения. Мне кажется, "Реал" давно потерял этот менталитет. Они должны были приехать на церемонию, а не подвергать сомнению систему France Football, которая является прозрачной - в ней участвуют сто журналистов. "Реал" сгустил краски, позиционируя себя в качестве жертвы. Я не знаю, куда движется клуб", - приводит слова Тебаса Marca со ссылкой на L'Equipe.

Ранее организаторы "Золотого мяча" объяснили, почему награду выиграл Родри, а не Винисиус.

"Реал", в свою очередь, обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие.