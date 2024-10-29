Триумфатор "Золотого мяча" Родри повторил достижение Месси

В Париже в понедельник, 28 октября, состоялась церемония вручения престижной награды "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Лауреатом приза в этом году стал 28-летний полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Этот сезон оказался триумфальным для Родри: вместе с "горожанами" он завоевал титул чемпиона Английской Премьер-лиги, а в составе национальной команды Испании стал победителем Евро-2024.

Таким образом, Родри стал первым за последние девять лет футболистом младше 30 лет, которому присудили "Золотой мяч". Последним подобным достижением мог похвастаться Лионель Месси в 2015 году, также получивший награду в возрасте 28 лет.

Кроме того, Родри стал первым игроком английской премьер-лиги (АПЛ) с 2000-х, который стал обладателем "Золотого мяча".

До этого дня последним футболистом, получившим награду за время выступления в АПЛ, был Криштиану Роналду. Португалец, представлявший "Манчестер Юнайтед", выиграл награду в 2008 году. До него побеждал Майкл Оуэн (2001), остальные победы футболистов из английских команд были в 1960-х и ранее.

Кроме того, Родри стал первым футболистом в истории "Манчестер Сити", который был удостоен "Золотого мяча".

Также Родри - первый испанец, выигравший "Золотой мяч" со времен Луиса Суареса Мирамонтеса (в "Барселоне" в 1960 году). До них "Золотой мяч" среди испанцев выигрывал Альфредо Ди Стефано в "Реале" – в 1957 и 1959 годах.

Напомним, что рекордсменом по числу "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца их восемь. У его ближайшего преследователя - Роналду пять "ЗМ".