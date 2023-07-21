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В "Торпедо" не верили, но оно выцарапало путевку в следующий этап и сыграет с "Актобе". Что нас ждет в ЛК?

В "Торпедо" не верили, но оно выцарапало путевку в следующий этап и сыграет с "Актобе". Что нас ждет в ЛК?
©ФК "Актобе"

Спустя 11 лет в еврокубках вновь встретятся казахстанский "Актобе" и грузинский "Торпедо" (Кутаиси). В 2012 году это случилось в первом квалификационном раунде Лиги Европы, а теперь произойдет во втором отборочном цикле Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz с большим нетерпением ждет этого противостояния.

Несмотря на статус фаворита, боснийский "Сараево" не сумел переиграть в родных стенах "Торпедо". Первый матч состоялся в Грузии и завершился ничьей 2:2. Через неделю боснийцы открыли счет уже на 13-й минуте матча, и вели вплоть до 91-й, пока капитан гостей Мераб Гигаури героически не сравнял счет и не перевел дело в овертаймы. В серии пенальти удачливее оказались грузины - 4:2. В ней главным героем стал сербский голкипер гостей Филип Кляйич, парировав два удара из четырех.

Еще перед ответной встречей мы объяснили, почему именно "Торпедо" является более предпочтительным соперником для "Актобе". И теперь это стало реальностью. Красно-белые встретятся с соперниками из Кутаиси уже 27 июля и 3 августа. Первый матч пройдет в Грузии, ответный - в Актобе.

Это очередное казахстанско-грузинское противостояние в еврокубках, причем уже второе в текущем сезоне. "Астана" успешно прошла тбилисское "Динамо" - 3:2 (1:1, 2:1), и теперь "Актобе" постарается добыть для своих болельщиков победу над "Торпедо". 

Тем более 11 лет назад актюбинцы уже проходили кутаисцев в Лиге Европы - 2:1 (1:1, 1:0). Тогда тоже первая встреча прошла в Кутаиси, и гол Марата Бикмаева принес казахстанцам ничью. В ответной игре все тот же Бикмаев стал автором единственного забитого мяча "Актобе".

Это будет десятое противостояние между клубами из Казахстана и Грузии в еврокубках, и пока счет 8:1 в пользу наших команд. "Актобе" сыграет против грузинского клуба уже в четвертый раз. В 2010-м они выбили "Олимпи" из Рустави в Лиге чемпионов - 3:1 (2:0, 1:1), в 2012-м было вышеупомянутое противостояние с "Торпедо" из Кутаиси, а в 2014-м красно-белые разобрались с "Динамо" из Тбилиси - 4:0 (1:0, 3:0). Поэтому актюбинцы знают, как играть с соперниками из Грузии.

Против клуба из своей страны сыграет защитник "Актобе" Лука Гадрани. На родине он защищал цвета нескольких клубов, но за "Торпедо" не играл. Более того, Лука трижды выступал против кутаисцев, но ни разу не выиграл - ничья и два поражения. Поэтому мотивации у Гадрани должно быть предостаточно.

Триумфы "Актобе" и красивый гол Федина. Как казахстанские клубы играли в Грузии в еврокубках

В составе "Торпедо" выступает грузинский нападающий Георгий Панцулая. 29-летний футболист является воспитанником кутаисцев. Он вернулся в команду совсем недавно, а первую половину 2023-го провел в стане актауского "Каспия". В 13 матчах КПЛ форвард отличился шестью голами и двумя ассистами, став одним из лидеров чемпионата по количеству мячей. Но в ворота "Актобе" забить два месяца назад ему не удалось, игра завершилась вничью 0:0.

Он сыграл в обеих встречах против "Сараево". Получил 78 минут на выезде, 65 - дома. Голевыми действиями не отметился, но получил желтую карточку. 

В целом второй квалификационный раунд еврокубков можно назвать реваншным для казахстанским команд. Только задумайтесь: "Астана" спустя пять лет сыграет с загребским "Динамо", пути "Тобола" через 17 лет вновь пересекутся со швейцарским "Базелем", а "Актобе" спустя 11 лет поспорит с "Торпедо". И лишь у "Ордабасы" будет новый соперник - польская "Легия", которая в прошлом уже встречалась с "Актобе" и "Астаной".

Поэтому даже сейчас можно отметить, что с каждым раундом квалификации противостояния становятся все более и более интересными. Желаем удачи всем представителям Казахстана на евроарене!

Фото: ФК "Актобе", ФК "Каспий"©️

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Футбол Лига конференций Актобе ФК Казахстан Грузия Астана ФК Хорватия Тобол ФК Швейцария Ордабасы ФК Польша Лига Европы Лига чемпионов КПЛ Каспий

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