Потенциальные соперники "Актобе" по Лиге конференций выдали боевую ничью

Грузинское "Торпедо" (Кутаиси) и боснийский "Сараево" провели матч в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Кутаиси завершилась со счетом 2:2.

В конце первого тайма Ника Сандохадзе (44-я минута) вывел хозяев вперед. Основные события развернулись в дебюте второго тайма. На 47-й минуте Ренан Оливейра сравнял счет, а через минуту Ираклий Бугридзе вновь вывел "Торпедо" вперед. Развязка наступила на 52-й минуте, когда Дал Варешанович спас "Сараево" от поражения.

Ответный матч в Боснии и Герцеговине пройдет 20 июля.

Победитель этой пары во втором раунде сыграет с "Актобе".

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