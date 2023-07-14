Потенциальные соперники "Актобе" по Лиге конференций выдали боевую ничью

Грузинское "Торпедо" (Кутаиси) и боснийский "Сараево" провели матч в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Кутаиси завершилась со счетом 2:2.
В конце первого тайма Ника Сандохадзе (44-я минута) вывел хозяев вперед. Основные события развернулись в дебюте второго тайма. На 47-й минуте Ренан Оливейра сравнял счет, а через минуту Ираклий Бугридзе вновь вывел "Торпедо" вперед. Развязка наступила на 52-й минуте, когда Дал Варешанович спас "Сараево" от поражения.
Ответный матч в Боснии и Герцеговине пройдет 20 июля.
Победитель этой пары во втором раунде сыграет с "Актобе".
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