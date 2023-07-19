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Новости спорта Футбол Лига чемпионов

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Триумфы "Актобе" и красивый гол Федина. Как казахстанские клубы играли в Грузии в еврокубках

Триумфы "Актобе" и красивый гол Федина. Как казахстанские клубы играли в Грузии в еврокубках
©ФК "Астана"

Уже сегодня "Астана" сыграет в гостях с "Динамо" из Тбилиси в рамках ответного матча стартового раунда квалификации Лиги чемпионов. Это будет девятый случай в истории, когда казахстанский клуб проведет выездной еврокубковый матч в Грузии. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как лучшие представители казахстанского чемпионата играли в этой стране в прошлом.

Противостояние казахстанских и грузинских клубов ранее проходило под эгидой трех европейских турниров - Кубка Интертото, Лиги чемпионов и Лиги Европы. В семи из восьми случаев дальше проходили казахстанские команды. Что касается именно игр на территории Грузии, то статистика следующая: три победы казахстанцев, четыре ничьих, всего одна победа хозяев. Статистика забитых мячей - 7:5 в пользу гостей.

Теперь пройдемся по порядку.

Июнь 2007, первый раунд Кубка Интертото. "Зестафони" 2:0 "Тобол"

В конце июня 2007-го костанайский "Тобол" начал свое выступление в Кубке Интертото, который в итоге и выиграл. В первом раунде соперниками казахстанцев стали представители грузинского "Зестафони". У себя дома костанайцы уверенно переиграли оппонентов - 3:0, поэтому на выезд отправились с хорошим настроением.

Но футболисты "Зестафони" были настроены серьезно. Они открыли счет уже на третьей минуте матча, а к 37-й вели 2:0. Но в итоге подопечным Дмитрия Огая удалось удержать преимущество по сумме двух встреч, и команда прошла дальше.

Забегая вперед, скажем, что это пока единственное поражение казахстанского клуба в Грузии в рамках еврокубков.

Июль 2007, первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Олимпи Рустави" 0:0 "Астана" ("Женис")

Уже спустя месяц любителей футбола ждало новое казахстанско-грузинское противостояние в еврокубках. В Лиге чемпионов начинал свой путь действующий чемпион страны - "Астана" (ныне - "Женис"). В первом квалификационном раунде столичным предстояло сыграть с клубом "Олимпи" из Рустави.

Под руководством Арно Пайперса "Женис" добыл нулевую ничью на выезде. А уже через неделю команда уверенно разгромила соперника на своей территории - 3:0. 

Июль 2010, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Олимпи Рустави" 1:1 "Актобе"

Спустя три года путь "Олимпи" в Лиге чемпионов снова завершил казахстанский клуб - на сей раз "Актобе". Сначала они сыграли в Казахстане, и команде Владимира Муханова комфортную победу принес дубль Самата Смакова - 2:0.

Через неделю они сыграли уже в Грузии. На 30-й минуте хозяева отличились, и дальше ситуация оставалась напряженной вплоть до 89-й минуты, пока Мурат Тлешев не принес "Актобе" ничью и не обеспечил красно-белым 3:1 по сумме двух встреч.

Июль 2011, второй квалификационный раунд Лиги Европы. "Металлург Рустави" 1:1 "Иртыш"

Через год "Олимпи" в третий раз сыграл в еврокубках с казахстанским клубом, но теперь уже под новым названием - "Металлург". В качестве соперника выступил "Иртыш". Первый матч команды проводили в Грузии, и он завершился ничьей 1:1. Во втором тайме сначала забили хозяева, но затем в составе павлодарцев отличился болгарский форвард Георги Даскалов.

Увы, но ничья в гостях никаких дивидендов не принесла, ведь через неделю команда Талгата Байсуфинова проиграла дома со счетом 0:2 и пропустила в следующий этап соревнований "Металлург". Это единственный случай, когда грузинский клуб прошел казахстанский по сумме двух матчей в еврокубках.

Июль 2012, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Торпедо Кутаиси" 1:1 "Актобе"

Нелегкий старт в Лиге Европы выдался для красно-белых 11 лет назад. Первый матч в противостоянии проводился на выезде, и он вновь завершился со счетом 1:1. Гол Марата Бикмаева в концовке встречи добыл для команды Муханова ничью. Через неделю его же гол принес "Актобе" минимальную победу дома и вывел клуб во второй раунд отборочного цикла.

Любопытно, что в этом году "Актобе" и "Торпедо" вновь могут встретиться, только уже во втором раунде квалификации Лиги конференций. Дело в том, что казахстанский клуб стартует в турнире именно с этой стадии, а его соперником станет лучший из пары "Торпедо" - "Сараево" (Босния и Герцеговина). В этом материале мы рассказали, почему "Актобе" было бы выгодно вновь сыграть с грузинским клубом:

Знакомые из Грузии или крепкие боснийцы? Назван желанный соперник "Актобе" в Лиге конференций

Июль 2014, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Динамо Тбилиси" 0:1 "Актобе"

С соперником "Астаны" актюбинцы расправились еще девять лет назад. Тогда первый матч проводился в Грузии, и красно-белые добыли минимальную победу благодаря голу Данило Неко (1:0). Поэтому перед домашней игрой подопечным Владимира Газзаева было уже проще.

Через неделю, уже в Актобе, между командами была напряженная борьба. Но с 75-й минуты хозяева завладели полным преимуществом, забив трижды до финального свистка. Причем третий мяч команды на свой счет записал тогда еще 18-летний форвард Абат Аймбетов. Сейчас он выступает в составе "Астаны", и именно он забил этому же сопернику, этому же вратарю - Георгию Лорие - на прошлой неделе. Посмотрим, может быть, ему удастся отличиться и в сегодняшнем матче.

Июль 2018, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Самтредиа" 0:1 "Тобол"

Пять лет назад "Тобол" начинал еврокубковый сезон с матчей против грузинской "Самтредии". В первой встрече, прошедшей в Грузии, костанайцы добыли минимальную победу благодаря позднему голу Максима Федина (1:0).

В ответной встрече подопечные Владимира Никитенко сыграли еще более уверенно, победив со счетом 2:0. Так "Тобол" во второй раз в истории огорчил грузинских болельщиков, но теперь уже не в Кубке Интертото, а в Лиге Европы.

Июль 2019, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Торпедо Кутаиси" 0:2 "Ордабасы"

Через семь лет после вылета от "Актобе", "Торпедо" вновь встретился с казахстанским клубом в еврокубках. Теперь команде предстояло померится силами с шымкентским "Ордабасы". Подопечные Кахабера Цхададзе успешно начали противостояние, выиграв у себя дома со счетом 1:0.

Во втором матче "Ордабасы" выиграл еще увереннее, забив два мяча ближе к концовке встречи - 2:0. В гостях отличились Мирзад Механович и Зиги Бадибанга. Таким образом шымкентцы ни разу не пропустили в двух поединках с "Торпедо".

Выходит, что последние три гостевых матча казахстанских клубов с грузинскими соперниками были удачными - "Актобе", "Тобол" и "Ордабасы" не дадут соврать. Да и в целом, в личном противостоянии, команды из Казахстана исторически смотрятся более уверенно. Надеемся, что и "Астана" не станет исключением и пройдет в следующий этап.

"Динамо" против "Астаны": что ждет чемпионов Казахстана в случае победы или поражения

Фото: ФК "Астана", ФК "Женис", ФК "Динамо Тбилиси"©️

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Футбол Лига чемпионов Астана ФК Казахстан Грузия Лига Европы Лига конференций Тобол ФК Женис ФК Пайперс Арно Актобе ФК Смаков Самат Иртыш ФК Байсуфинов Талгат Газзаев Владимир Аймбетов Абат Федин Максим Ордабасы ФК Цхададзе Кахабер

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