Триумфы "Актобе" и красивый гол Федина. Как казахстанские клубы играли в Грузии в еврокубках

Уже сегодня "Астана" сыграет в гостях с "Динамо" из Тбилиси в рамках ответного матча стартового раунда квалификации Лиги чемпионов. Это будет девятый случай в истории, когда казахстанский клуб проведет выездной еврокубковый матч в Грузии. Корреспондент Vesti.kz вспомнил, как лучшие представители казахстанского чемпионата играли в этой стране в прошлом.

Противостояние казахстанских и грузинских клубов ранее проходило под эгидой трех европейских турниров - Кубка Интертото, Лиги чемпионов и Лиги Европы. В семи из восьми случаев дальше проходили казахстанские команды. Что касается именно игр на территории Грузии, то статистика следующая: три победы казахстанцев, четыре ничьих, всего одна победа хозяев. Статистика забитых мячей - 7:5 в пользу гостей.

Теперь пройдемся по порядку.

Июнь 2007, первый раунд Кубка Интертото. "Зестафони" 2:0 "Тобол"

В конце июня 2007-го костанайский "Тобол" начал свое выступление в Кубке Интертото, который в итоге и выиграл. В первом раунде соперниками казахстанцев стали представители грузинского "Зестафони". У себя дома костанайцы уверенно переиграли оппонентов - 3:0, поэтому на выезд отправились с хорошим настроением.

Но футболисты "Зестафони" были настроены серьезно. Они открыли счет уже на третьей минуте матча, а к 37-й вели 2:0. Но в итоге подопечным Дмитрия Огая удалось удержать преимущество по сумме двух встреч, и команда прошла дальше.

Забегая вперед, скажем, что это пока единственное поражение казахстанского клуба в Грузии в рамках еврокубков.

Июль 2007, первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Олимпи Рустави" 0:0 "Астана" ("Женис")

Уже спустя месяц любителей футбола ждало новое казахстанско-грузинское противостояние в еврокубках. В Лиге чемпионов начинал свой путь действующий чемпион страны - "Астана" (ныне - "Женис"). В первом квалификационном раунде столичным предстояло сыграть с клубом "Олимпи" из Рустави.

Под руководством Арно Пайперса "Женис" добыл нулевую ничью на выезде. А уже через неделю команда уверенно разгромила соперника на своей территории - 3:0.

Июль 2010, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Олимпи Рустави" 1:1 "Актобе"

Спустя три года путь "Олимпи" в Лиге чемпионов снова завершил казахстанский клуб - на сей раз "Актобе". Сначала они сыграли в Казахстане, и команде Владимира Муханова комфортную победу принес дубль Самата Смакова - 2:0.

Через неделю они сыграли уже в Грузии. На 30-й минуте хозяева отличились, и дальше ситуация оставалась напряженной вплоть до 89-й минуты, пока Мурат Тлешев не принес "Актобе" ничью и не обеспечил красно-белым 3:1 по сумме двух встреч.

Июль 2011, второй квалификационный раунд Лиги Европы. "Металлург Рустави" 1:1 "Иртыш"

Через год "Олимпи" в третий раз сыграл в еврокубках с казахстанским клубом, но теперь уже под новым названием - "Металлург". В качестве соперника выступил "Иртыш". Первый матч команды проводили в Грузии, и он завершился ничьей 1:1. Во втором тайме сначала забили хозяева, но затем в составе павлодарцев отличился болгарский форвард Георги Даскалов.

Увы, но ничья в гостях никаких дивидендов не принесла, ведь через неделю команда Талгата Байсуфинова проиграла дома со счетом 0:2 и пропустила в следующий этап соревнований "Металлург". Это единственный случай, когда грузинский клуб прошел казахстанский по сумме двух матчей в еврокубках.

Июль 2012, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Торпедо Кутаиси" 1:1 "Актобе"

Нелегкий старт в Лиге Европы выдался для красно-белых 11 лет назад. Первый матч в противостоянии проводился на выезде, и он вновь завершился со счетом 1:1. Гол Марата Бикмаева в концовке встречи добыл для команды Муханова ничью. Через неделю его же гол принес "Актобе" минимальную победу дома и вывел клуб во второй раунд отборочного цикла.

Любопытно, что в этом году "Актобе" и "Торпедо" вновь могут встретиться, только уже во втором раунде квалификации Лиги конференций. Дело в том, что казахстанский клуб стартует в турнире именно с этой стадии, а его соперником станет лучший из пары "Торпедо" - "Сараево" (Босния и Герцеговина). В этом материале мы рассказали, почему "Актобе" было бы выгодно вновь сыграть с грузинским клубом:

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Июль 2014, второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Динамо Тбилиси" 0:1 "Актобе"

С соперником "Астаны" актюбинцы расправились еще девять лет назад. Тогда первый матч проводился в Грузии, и красно-белые добыли минимальную победу благодаря голу Данило Неко (1:0). Поэтому перед домашней игрой подопечным Владимира Газзаева было уже проще.

Через неделю, уже в Актобе, между командами была напряженная борьба. Но с 75-й минуты хозяева завладели полным преимуществом, забив трижды до финального свистка. Причем третий мяч команды на свой счет записал тогда еще 18-летний форвард Абат Аймбетов. Сейчас он выступает в составе "Астаны", и именно он забил этому же сопернику, этому же вратарю - Георгию Лорие - на прошлой неделе. Посмотрим, может быть, ему удастся отличиться и в сегодняшнем матче.

Июль 2018, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Самтредиа" 0:1 "Тобол"

Пять лет назад "Тобол" начинал еврокубковый сезон с матчей против грузинской "Самтредии". В первой встрече, прошедшей в Грузии, костанайцы добыли минимальную победу благодаря позднему голу Максима Федина (1:0).

В ответной встрече подопечные Владимира Никитенко сыграли еще более уверенно, победив со счетом 2:0. Так "Тобол" во второй раз в истории огорчил грузинских болельщиков, но теперь уже не в Кубке Интертото, а в Лиге Европы.

Июль 2019, первый квалификационный раунд Лиги Европы. "Торпедо Кутаиси" 0:2 "Ордабасы"

Через семь лет после вылета от "Актобе", "Торпедо" вновь встретился с казахстанским клубом в еврокубках. Теперь команде предстояло померится силами с шымкентским "Ордабасы". Подопечные Кахабера Цхададзе успешно начали противостояние, выиграв у себя дома со счетом 1:0.

Во втором матче "Ордабасы" выиграл еще увереннее, забив два мяча ближе к концовке встречи - 2:0. В гостях отличились Мирзад Механович и Зиги Бадибанга. Таким образом шымкентцы ни разу не пропустили в двух поединках с "Торпедо".

Выходит, что последние три гостевых матча казахстанских клубов с грузинскими соперниками были удачными - "Актобе", "Тобол" и "Ордабасы" не дадут соврать. Да и в целом, в личном противостоянии, команды из Казахстана исторически смотрятся более уверенно. Надеемся, что и "Астана" не станет исключением и пройдет в следующий этап.

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Фото: ФК "Астана", ФК "Женис", ФК "Динамо Тбилиси"©️

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