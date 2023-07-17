Знакомые из Грузии или крепкие боснийцы? Назван желанный соперник "Актобе" в Лиге конференций

В ночь на пятницу, 21 июля, "Актобе" узнает своего соперника по второму квалификационному раунду Лиги конференций. Он определится по итогам ответного матча первого отборочного круга между грузинским "Торпедо" (Кутаиси) и боснийским "Сараево". Корреспондент Vesti.kz назвал более предпочтительного соперника из этой пары и объяснил свой выбор.

Первый матч между двумя клубами прошел 13 июля в Кутаиси, и он завершился боевой ничьей - 2:2. "Торпедо" дважды вело в счете, но гостям из Боснии и Герцеговины раз за разом удавалось отыграться. Теперь все решится в западной части Балканского полуострова. Второй матч пройдет в ночь на пятницу, 21 июля, в 01:00 по времени Астаны.

"Торпедо" в прошлом сезоне чемпионата Грузии заняло всего лишь пятое место в турнирной таблице из десяти. В еврокубки клуб попал только благодаря победе в Кубке страны. Но и этот триумф, на самом деле, не столь однозначен. Дело в том, что кутаисцы обыграли пятерых соперников на пути к трофею, но лишь один из них представлял высший дивизион страны - тбилисское "Динамо" было пройдено в полуфинале со счетом 2:0.

В финале турнира "Торпедо" обыграло резервную команду тбилисского "Локомотива", выступающего в четвертом по значимости дивизионе страны - 0:0 (7:6 - по пенальти). Не самое уверенное выступление от коллектива, который теперь выступает в еврокубках.

Что касается "Сараево", то этот клуб пробился в континентальные турниры благодаря относительно неплохому выступлению в чемпионате Боснии и Герцеговины. Команда заняла четвертое место в таблице, которое позволяет участвовать в Лиге конференций.

Первая игра между клубами получилась равной не только по счету, но и по содержанию встречи. Практически идентичные показатели владения мячом (48-52), количества ударов (16-17) и ударов в створ (10-8). "Торпедо" и "Сараево" действительно продемонстрировали зрелищную игру с четырьмя голами, и теперь не менее интересной обещает стать ответный матч между ними.

За кого же болеть "Актобе"? По сути, ни за кого. Казахстанский клуб ставит перед собой высокие цели и хочет пробиться в групповой этап турнира, поэтому красно-белым должно быть все равно, кто станет их первым соперником на пути. Но со стороны мы бы назвали именно "Торпедо" наиболее предпочтительным оппонентом из этой пары.

Во-первых, чемпионат Боснии и Герцеговины, пусть и ненамного, но оценивается выше грузинского (46 место против 41 в рейтинге УЕФА). Во-вторых, "Торпедо" попал в еврокубки благодаря чудесной сетке в Кубке Грузии, где в финале им достался соперник из четвертого дивизиона. В-третьих, у клуба из Кутаиси уже есть опыт выступлений с казахстанскими клубами, и он для них неудачен (уже проигрывали "Актобе" в 2012-м и "Ордабасы" в 2019-м). В-четвертых, перелет до Грузии будет куда более экономным для "Актобе" как с точки зрения финансовых затрат, так и со стороны физической составляющей футболистов, для которых двухчасовой вояж станет куда более комфортным, чем дальнее отправление в Боснию и Герцеговину.

С учетом того, как в прошлом сезоне играл боснийский клуб в своем чемпионате, он должен котироваться выше, чем "Торпедо". Даже по трансферной стоимости команд "Сараево" на порядок опережает грузинских соперников - 9,9 миллиона евро против 4,63 миллиона (у "Актобе" - 8,55 миллиона). Теперь футболистам "Сараево" удалось добыть гостевую ничью, и дома они, при всех имеющихся преимуществ на бумаге, будут фаворитами противостояния.

Как бы то ни было, сыграть с менее опасной командой (опять-таки, на бумаге) - выгодно для любого клуба, включая "Актобе". Поэтому наш вывод заключается в том, что красно-белым было бы неплохо сыграть именно с кутаисцами во втором раунде квалификации Лиги конференций. С другой стороны, назвать команду-победителя слабой язык никак не повернется. Все решается на поле, и побеждает не слабый, а сильнейший. И даже если грузинский коллектив пройдет боснийцев, то это будет значить, что уровень "Торпедо" на данный момент выше.

В любом случае, будет интересно понаблюдать за ходом противостояния "Сараево" и "Торпедо". Тем более в составе боснийцев выступает представитель золотого периода "Астаны" Марин Аничич, а вот в "Торпедо" играет недавно покинувший стан "Каспия" нападающий Георгия Панцулая (6+2 в 13 матчах КПЛ-2023).

Фото: ФК "Торпедо Кутаиси" (1,3), ФК "Актобе" (2)©️